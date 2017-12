Klub Kaputt meets /slash X-Mas

Das Kollektiv vom Klub Kaputt und das /slash-Team kommen mit zwei schauerlichen Film-Präsenten, Punsch und selbst gebackenen Keksen ins Filmcasino. Christmas is tough. We’re tougher.



21. Dezember 2017 | 19.00 Uhr Doors Open



20.15 Uhr HAGAZUSSA (Diagonale. Festival des österreichischen Films-Preview)

AT/DE 2017 // 102min. // OmeU // DCP

R: Lukas Feigelfeld

D: Claudia Martini, Celina Peter, Aleksandra Cwen

In Anwesenheit von Lukas Feigelfeld!



23.00 Uhr Klub Kaputt #8: DER ANTICHRIST (L’anticristo)

IT 1974 // 112min. // DF // 35mm

R: Alberto De Martino

D: Carla Gravina, Mel Ferrer, Arthur Kennedy, Alida Valli