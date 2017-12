Giradi/Esperantopark, 1010 Wien

Verkehrsinselresort Wien Giradipark

16.12.2017 12:00h



Fotocredits: raumstation.org

Die Raumstation Wien präsentiert das

*VERKEHRSINSEL-RESORT*

am Karlsplatz - Esperanto- und Girardipark



Herzlich willkommen!



Umgeben von rauschenden Strömen und malerischen Parkbuchtenist das Verkehrsinsel-Resort an der Operngasse eine wahre Wohlfühl-Oase. Genießen Sie rote Ampelphasen und grüne Schilflandschaft, städtische Silhouetten und romantisches Fassadenglühen.



Entdecken Sie die verlassenen Tropfsteinhöhlen der Insel oder

machen Sie eine Rundfahrt auf einem Insel - Bike und tragen Sie zu einem CO2 - neutralen Inselklima bei – die Statistiken werden es Ihnen danken. Unternehmen Sie Spaziergänge an der Strandpromenade, entdecken Sie die aufregende Flora und Fauna oder entspannen Sie sich im exquisiten Lounge - und Spabereich.



Für unsere wanderlustigen Gäste bieten wir mit viel Sorgfalt und Liebe ausgewählte Führungen und Routen zur Inselerkundung an.



Werfen Sie doch einen Blick ins Programm und buchen Sie unsere Special-Frühbucher-Angebote!