Grillparzerhaus, Johannesgasse 6, 1010 Wien

Opportunities and Pitfalls in Developing a National Museum in the 21st Century

13.12.2017 18:00h



Peggy Levitt im Gespräch mit Christiane Hintermann



Peggy Levitt ist Professorin für Soziologie am Wellesley College und Senior Research Fellow am Weatherhead Center for International Affairs der Harvard University und am Hauser Center for Nonprofit Organizations sowie Vizedirektorin der Transnational Studies Initiative in Harvard.

Ihr Buch “Artifacts and Allegiances: How Museums Put the Nation and the World on Display” wurde im Juli 2015 von der University of California Press veröffentlicht und bietet die Grundlage für das Gespräch und die Diskussion.



Begrüßung

Dr.in Monika Sommer, Direktorin des Hauses der Geschichte Österreich



Gespräch und Diskussion



Prof. in Peggy Levitt

Soziologin, Autorin und Professorin am Wellesley College und der Harvard University



Dr. in Christiane Hintermann

Assistenzprofessorin für Humangeographie & Didaktik der Geographie am Institut für Geographie- und Regionalforschung, Universität Wien

in englischer Sprache



Anschließend Get-together bei Wein und Snacks.



Anmeldungen bitte bis 11. Dezember an hanna.warth@onb.ac.at .