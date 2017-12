Wer ist Dichter in Lazy Life III: Puneh Ansari und Maria Hofer

Fotocredits: Puneh Ansari: Butterjim in der Sauna

Dritter Abend der Lesereihe Im Lazy Life mit



PUNEH ANSARI

"der baywatchguy hat uns aus der Donau rausgeschmissen"

Ihr Debut "Hoffnun'" ist 2017 bei mikrotext erschienen.



MARIA HOFER

Sie liest aus ihrem Debütroman "Jauche"

"Sie legt eine gekonnte Satire auf trügerische Alpen-Idylle Made in Austria hin, die mit subtilem Humor gespickt ihre Protagonisten in den Abgrund begleitet."





*Redelsteiner Dahimène Edition

(c) Veranstaltungsname: Alexandru Cosarca