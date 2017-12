ABGESAGT mumok moves: Daniel Aschwanden und Barbara Eichhorn

Fotocredits: mumok

Der Workshop mit Barbara Eichhorn und Daniel Aschwanden muss leider entfallen. Ein Ersatztermin wird sobald wie möglich bekannt gegeben.





Die Zeichnerin Barbara Eichhorn und der Choreograf und Performer Daniel Aschwanden haben einen Weg der Kooperation gesucht und gefunden: BLIND_moves. Wo liegt die Verbindung zwischen Bleistiftspitze, Ellbogen und Knie? Was geschieht mit meinem Körper, wenn ich – in der Zeichnung, wie in der Bewegung – feine, kleine Striche setze oder zur großen Geste aushole?



Sechs zeitgenössische Künstler_innen aus den Bereichen Tanz/Performance und bildender Kunst laden gemeinsam ins mumok Atelier ein. Die Workshops sind bewegte dialogische Experimente für alle mit und ohne tänzerische oder künstlerische Vorkenntnisse.



Die Teilnahmer_innenanzahl ist begrenzt.

Kosten: € 16 pro Workshopteilnehmer_in (inklusive Eintritt ins mumok)



In Kooperation mit ImPulsTanz - Vienna International Dance Festival