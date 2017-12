Gesprächsrunde zur Vision 2024

12.12.2017 18:30h



Mit großer Freude dürfen wir Sie anlässlich des Auftakts zur Bewerbung St. Pöltens als Kulturhauptstadt Europas 2024 am 12. Dezember 2017 um 18:30 Uhr in die Bühne im Hof einladen.

Ein spannender Weg liegt vor uns — gehen wir ihn gemeinsam!



Einladung zum Auftakt zur Bewerbung St. Pöltens als Kulturhauptstadt Europas 2024



Dienstag 12. Dezember 2017, 18:30 Uhr, Bühne im Hof in der Linzerstraße 18.



Im Gespräch:

- Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau

- Matthias Stadler, Bürgermeister

- Plattform KulturhauptSTART



Gesprächsrunde zur Vision 2024

Künstlerisches Programm kuratiert von Andreas Fränzl.

Im Anschluss: Erdäpfelgulasch, Wein und Bier



Die Veranstaltung ist öffentlich und frei zugänglich. Aufgrund der begrenzten Saal-Kapazität

bitten wir Sie um verlässliche Anmeldung beim Kartenbüro "niederösterreich kultur karten"

bis 9. Dezember 2017 entweder per Telefon: +43 2742 908080 600,

per E-Mail: karten@noeku.at oder unter www.buehneimhof.at.

Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Einlangens berücksichtigt.