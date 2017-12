Ballet of the staring

Fotocredits: Maia/Steyaert

Ballet of the staring // Raúl Maia (PT/AT) & Thomas Steyaert (BE/BA)

Open rehearsal

Freier Eintritt



In ihrer dritten gemeinsamen Arbeit widmen sich Raul Maia und Thomas Steyaert erneut der abstrakt-körperlichen Diskussion. Auf der Bühne treffen dabei zwei Sprachen aufeinander: Klar erkennbare und gesellschaftlich lesbare Gesten und die Sprache der nicht –repräsentativen physischen Kommunikation. Erkennbare Gesten liefern eine klare Bedeutung, die es uns ermöglicht, das, was wir sehen, zu benennen und logischen Fortschritten in einer möglichen Erzählung zu folgen. Andererseits befasst sich die nicht-repräsentative physische Kommunikation mit dem empathischen Austausch kinetischer Informationen. Die Gegenüberstellung dieser beiden Arten der Kommunikation führt uns zu einer zweideutigen Erfahrung. In Verbindung gebracht, ergibt sich aus diesen beiden Sprachen eine ambivalente Kommunikationsform, die bei den Zuseher_innen sowohl Identifikation als auch Zweifel in das, was sie sehen und zu verstehen meinen, auslöst.



Konzept und Performance: Raúl Maia & Thomas Steyaert

Sound: Peter Kutin/Raul Maia/Thomas Steyaert // Bühnendesign: Raúl Maia/Thomas Steyaert // Kostüm: Irma Saje

Unterstützt von der Stadt Wien. Koproduktion: WUK performing arts und Im_flieger

Residencies : CIRK LA PUTYKA (CZ), TALA DANCE CENTER (HR), Espaço do Tempo (PT), Sítio/casa do Pombal (PT), Rivoli Teatro Municipal do Porto (PT), Im_flieger (AT).



Am 18. Jänner 2018 wird die Premiere der Performance im Wiener WUK stattfinden mit weiteren Vorstellungen am 19.& 20. Jänner.



Raul Maia ist ein portugiesischer Tanz- und Performancekünstler mit Sitz in Wien. Sein Fokus als Tänzer liegt darin, Rahmen für körperliche Verhaltensweisen zu schaffen, aus denen körperliche Sprache entstehen und zu einem künstlerischen Objekt rekontextualisiert werden kann. Er widmet seine Zeit seiner eigenen Arbeit und seiner laufenden künstlerischen Zusammenarbeit mit dem belgischen Choreographen Thomas Steyaert. Seine Arbeit wurde in Festivals und Häusern wie ImpulsTanz (at), Xplore dance Festival (ro), Potsdam Tanzfabrik (de), Idans Istanbul (tur), Tanzquartier (at), WUK (at) und Brut (at) gezeigt.



Thomas Steyaert ist ein Bewegungskünstler, der in Sarajevo und Brüssel lebt. Er hat mehrere Projekte mit Ultima Vez / Wim Vandekeybus realisiert und diverse Bühnenwerke in Europa und im Ausland gezeigt. Gemeinsam mit Raul Maia, einem seiner engen künstlerischen Partner, entwickelt er ein Projekt, das die künstlerische Praxis und die multiplen Outputpotentiale der nicht-repräsentativen, phyisischen Kommunikation zwischen Performer_innen untersucht.