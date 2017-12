Mini Deal – 8.12.

08.12.2017 20:00h



6.12. | 14:00 This is not Santiago Sierra? by Super Nase & Co | Wiener Ringstraße.



7.12. | 20:00 Open Office of God's Entertainment

22:00 Hello Deutschland - Die Einwanderer | Migrantpolitans

23:00 Lessons in Losing | Liechtensteinstr.81



8.12. | 20:00 Open Doors of CHÂTEAU ROUGE | Schönbrunner Schloßstr. 17

20:30 This is not Santiago Sierra? - Video

21:00 Pop Poetry Cocktail Karte | Alexanderu Cosarca

22:00 ZSAMM | Maja Osojnik/Patrick Wurzwallner - live

23:00 Zeta Galan + VIVA - live



Hello Austria! Es ist Zeit. Zu gehen. An den kommenden Tagen gibt es den MINI DEAL. Wir fangen am 6.12. an mit der Aktion This is not Santiago Sierra? von Super Nase & Co entlang der Wiener Ringstraße, die in Bezug auf die politische Lage Österreichs mit der künftigen rechts-neoliberalen Regierung steht. Am nächsten Tag, 7.12, zeigen wir bei God's Entertainment die ersten zwei Folgen der ersten Staffel: HELLO DEUTSCHLAND - Die Einwanderer der Migrantpolitans, in denen Einwanderer als Protagonisten selbst über Erfolge und Rückschläge beim Ankommen in der deutschen Gesellschaft sprechen. Ein Reality-Fiction TV-Format, das sich auch als HELLO ÖSTERREICH übersetzen lässt. Am letzten Tag des Mini Deal sind wir im CHÂTEAU ROUGE im 12. Bezirk mit Super Nase & Co, Aleksandru Cosarca, Zsamm und Zeta Galan + VIVA. #Mini Bar: Psychoaktivisten aller Räusche vernebelt euch!





GOD'S ENTERTAINMENT | Liechtensteinstrasse 81 - 1090 Wien

CHÂTEAU ROUGE | Schönbrunner Schloßstrasse 17 - 1120 Wien