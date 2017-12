Kunsthistorisches Museum

Modern & Contemporary: Cecily Brown

Fotocredits: Mark Hartman

Im Rahmen der Modern & Contemporary Gesprächsreihe ist im Dezember die Künstlerin Cecily Brown zu Gast.



Cecily Brown wurde 1969 in London geborene und zählt zu den anerkanntesten MalerInnen unserer Zeit. 1993 hat sie ihren Abschluss an der Slade School of Art gemacht, seit 1995 lebt und arbeitet sie in New York. Ihre Gemälde und Zeichnungen wurden weltweit in Museen ausgestellt und sind Teil der Sammlungen des Solomon R. Guggenheim Museum in New York, des Whitney Museum of American Art in New York und der Tate in London.

Mit Jasper Sharp spricht sie über ihr langjähriges Interesse an den Werken von Peter Paul Rubens und ihre anhaltende Beschäftigung mit alten Meistern wie Tizian, Nicolas Poussin und Pieter Bruegel d.Ä.



Das Gespräch wird auf Englisch geführt.



Die Plätze sind limitiert, bitte bis spätestens 8.12. um Anmeldung unter talks@khm.at.