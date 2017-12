Schleifmühlgasse, 1040 Wien

Schleifmühl-Open

12.12.2017 18:00h



Die Galerien der Schleifmühlgasse laden zum Schleifmühl-Open



Christine König Galerie + KOENIG2 by_robbygreif

Q&A mit ITAI MARGULA zu:

MARGHERITA SPILUTTINI | Serien

Third Room: OLIVIA KAISER | heat quickened

ALONA RODEH | The Runner (LIVE)



SAMMLUNG FRIEDRICHSHOF STADTRAUM

Project 4:

SOFIA GOSCINSKI - Peau blanche, masques noirs

18:00 - 21:00 Uhr, die Künstlerin ist anwesend



UNTTLD CONTEMPORARY

Caroline Heider | Pop-Up - Stand In

12.12. bis 20.12.2017

Q&A mit Caroline Heider über ihre Arbeiten um 18.00 Uhr





CHARIM EVENTS

Eva Beresin

Out of the studio

Schleifmühlgasse 1



GESELLSCHAFT FÜR PROJEKTIVE ÄSTHETIK,

GEORG KARGL

KRIWET

curated by Gregor Jansen

BOX: Tobias Spichtig

Die Matratzen II

Permanent: Herbert Neuhauser

Zeichnungen

Schleifmühlgasse 5



PHILEAS

A FUND FOR CONTEMPORARY ART

open door

Schleifmühlgasse 1



SCAG CONTEMPORARY

MAD COW

works selected by Delphine Telesio di Toritto and Salvatore Viviano

Schleifmühlgasse 3



