BuchQuartier 2017

Am 9. & 10. Dezember findet zum 5. Mal das BUCHQUARTIER, die Buchmesse der kleinen und unabhängigen Verlage, statt.



Für ein ganzes Wochenende verwandeln sich über 1.000 Quadratmeter im Wiener MuseumsQuartier ins BUCHQUARTIER. Bei freiem Eintritt entsteht ein ungezwungener und leiwander Rahmen für lese- und wortaffine Begegnungen mit über 90 Verlagen aus Deutschland und Österreich.



Auf der Lesebühne finden an beiden Tagen und rund um die Uhr Veranstaltungen statt. Hier ein paar Highlights:



• Helena Srubar liest ihren Text „Deutschkurs“ aus der Anthologie „preistexte17“, dem Buch zum Exil-Literaturpreis „Schreiben zwischen den Kulturen“. (Samstag, 9. Dezember, 14:45 Uhr auf der Lesebühne)

• Nicolas Mahler signiert seinen Proust-Comic „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“. (Samstag, 9. Dezember, 16-18 Uhr am Messestand von PICTOPIA)

• Hosea Ratschiller liest aus seinem preisgekrönten Text „Der allerletzte Tag der Menschheit“. (Sonntag, 10. Dezember, 14:20 Uhr auf der Lesebühne)

• Max Zirkowitsch & Vanessa Wieser präsentieren die „besten schlechten Texte“ des „Donald Trump Literaturwettbewerbs“. (Sonntag, 10. Dezember, 14:45 Uhr auf der Lesebühne)

• Harald Havas präsentiert seinen Wiener Sprachführer „Besoffen – Deutsch“. (Sonntag, 10. Dezember, 15:35 Uhr auf der Lesebühne)

• Alfred J. Noll liest aus seiner Einführung in Montesquieus belletristisches Werk „Kritik und Galanterie“. (Sonntag, 10. Dezember, 17:40 Uhr auf der Lesebühne)