Kunsthalle Wien Museumsquartier

Präsentation: Zeitschrift

Gespräch



Das Ausstellungsprojekt Publishing as an Artistic Toolbox: 1989–2017 beleuchtet die Potenziale des Publizierens für Künstler/innen und die Rolle die Kunstbücher, sowie Zeitungen und Magazine dabei spielen. In elf verschiedenen Sektionen werden Bücher, Zeitschriften, Journale etc. nicht nur physisch ausgestellt. Es sind auch Künstler/innen, Verleger/innen und Grafiker/innen zu einer Reihe von Gesprächen eingeladen um das Verlegen als produktives Werkzeug und künstlerisches Medium zu diskutieren.



Zeitschrift ist eine unabhängige, internationale Publikation zur zeitgenössischen Kunst und Theorie und wird von Christian Egger, Christian Kosmas Mayer, Yves Mettler, Magda Tothova, Ruth Weismann und Alexander Wolff herausgegeben.



Eintritt EUR 2

Mit Ausstellungsticket oder Jahresticket gratis