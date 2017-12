Entkunstung

Die Veranstaltung BLACK PAGES muss leider entfallen. Stattdessen wird die Publikation Entkunstung I in der mumok Bibliothek präsentiert.



Das Onlinemagazin Entkunstung ist ein unabhängiges Forum für zeitgenössische Kunst, Kunsttheorie und Kunstkritik, das sich zum Ziel setzt, zeitgenössische Kunstdiskurse aufzuzeigen und zu verorten. Nach drei Themen (Entkunstung, On Aesthetics und On Politics) folgte im Herbst 2017 die vierte Ausgabe zum Thema Power. Die Publikation ENTKUNSTUNG I, hg. von Felipe Duque und Maximilian Mauracher, versammelt alle vier Ausgaben in gebundener Form.