Bestecke – Sammlung George Holper

Die Galerie Rauminhalt_Harald Bichler präsentiert von 14.12.2017 bis 23.12.2017 erstmals Einblicke in die umfangreiche Bestecksammlung von Georges Holper, deren Fokus auf außergewöhnliche Entwürfe namhafter Entwerfer der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts liegt.



Esswerkzeuge und ihre Kultivierung in Form von Besteck sind untrennbar mit Entwicklungen der menschlichen Zivilisation verbunden. Ihre Funktionalität und Ästhetik haben sich über die Jahrhunderte hinweg der jeweiligen kulturellen Beschaffenheit angepasst, weshalb ihre Erscheinungsformen von einer besonderen Vielfalt geprägt sind. Kein Wunder also, dass namhafte Designer sich immer wieder mit dieser Objektgruppe befasst haben und ihre Besteckentwürfe zu Abbildern der jeweils zeitgemäßen Formvorstellungen werden ließen. Charakteristische Materialien der Moderne, wie beispielsweise Kunststoff und Edelstahl, lösten dabei das traditionelle Silberbesteck ab.



Die Sammlung Holper richtet ihren Fokus genau auf diese außergewöhnlichen Umsetzungen und versammelt Arbeiten aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts von Entwerfern aus Italien, Österreich, Deutschland und den skandinavischen Ländern. Zu den wohl namhaftesten Designern unter ihnen zählen Carl Auböck, Helmut Alder, Gio Ponti, Joe Colombo, Achille Castiglioni und Ettore Sottsass.