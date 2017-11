Kuratorinnenführung: R. H. Quaytman & Olga Chernysheva

KuratorInnenführung

R. H. Quaytman "An Evening, Chapter 32" und Olga Chernysheva "Chandeliers in the Forest"



Mit den Kuratorinnen Annette Südbeck und Bettina Spörr zu den Ausstellungen von R. H. Quaytman und Olga Chernysheva



Eintritt plus € 3,- Führungsbeitrag/Person