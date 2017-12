Fabian Ginsberg - Disruption

Fotocredits: Fabian Ginsberg

a kind invitation to​​

​

"FA­BI­AN GINS­BERG- Disruption"

7.–23.12.2017



Opening re­cep­ti­on: 6.12.2017, 6–9 pm







NOUMOULES @ Galerie Kunstbuero / Schaulager

Schadekgasse 6-8

1060 Wien



Opening Hours

EVERY SATURDAY 1 – 6 PM

and by Appointment: mail@nousmoules.net



Ro­bert Mül­ler: mail@nousmoules.net

www.nousmoules.net