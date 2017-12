Kunstverein EXTRA

Artist Talks: Emanuel Ehgartner, Markus Krottendorfer, Borjana Ventzislavova

Emanuel Ehgartner, Markus Krottendorfer und Borjana Ventzislavova

im Gespräch mit Antonia Rahofer



im Rahmen der Ausstellung "in athens:in vienna" (1.12.-9.12.2017)





Das Projekt in ατhεns – Austrian Artist Residency gab von April bis Juli 2017 vier bildenden KünstlerInnen mit Österreich-Bezug die Möglichkeit, in Athen zwei Monate lang geförderte Arbeitsaufenthalte zu absolvieren. Im Rahmen der Residency entwickelten sie Projekte, die sich jeweils auf die spezifischen Gegebenheiten der Stadt Athen einlassen und mit Hilfe unterschiedlicher Methoden und Medien danach fragen, was es bedeuten kann, in Athen zu leben und zu arbeiten. Unter dem vielgestaltigen Eindruck dieser Stadt entstanden, stellen die Arbeiten der Ausstellung in athens : in vienna Blicke und Betrachtungsweisen zur Diskussion, die sich – mehr oder weniger explizit – auf ausgewählte Raum- und Zeitkonstellationen Athens beziehen und gerade dadurch mitunter auch einen Perspektivenwechsel auf ein mögliches In-der-Welt-Sein in vienna provozieren.



Emanuel Ehgartner bedient sich in seiner künstlerischen Praxis der Formenwelt des urbanen Raums, inspiriert von seinen Streifzügen durch die Stadt und deren Randzonen. Durch Strategien des Reproduzierens, Wiederverwertens oder Neu-Anordnens stellt er Gefundenes oder Nachgebautes in neue und unerwartete Zusammenhänge. Die raumgreifende Arbei im Zentrum des Extrazimmers ist ein 1:1-Nachbau improvisierter Parkplatzabsperrungen in Athen: dort ein Mittel zum Platz schaffen und freihalten, hier eine Blockade mitten im Ausstellungsraum.



Margarethe Drexel entwickelt medienübergreifende Installationen, die von kunsthistorischen und soziokulturellen Bezügen durchzogen sind und dabei stets die Ambivalenz von Sprache hinterfragen. Ihre Arbeiten untersuchen zudem das Thema ‚Erbe‘ und fragen nach den zahlreichen und vielgestaltigen Vorstellungen von Zugehörigkeit, Tradition und Ritual sowie nach den nicht selten widersprüchlichen Erwartungen, die mit diesen verbunden werden. Drexels Arbeiten erzählen von Versenkung und Konzentration ebenso wie von Zerstreuung und einer Brise Leichtigkeit und übergeben hier im Extrazimmer den Ball mit einem Augenzwinkern spielerisch ans Publikum.



Markus Krottendorfer arbeitet im und mit dem Medium Fotografie. Intensive Archivarbeit mit ausgewählten historischen Anwendungsformen der Fotografie kombinierend, entwickelt Krottendorfer Installationen und performative Anordnungen, die einladen, scheinbar gesicherte Bedeutungskontexte von Licht und Bild als auch sogenanntes »autorisiertes« historisches Wissen zu überdenken. In Athen spürte Krottendorfer urbane Monumente oftmals in Vergessenheit gefallener, postmoderner Architektur auf und setzt diese in einem Gestus korrigierender Erinnerungsarbeit in vienna neu in Szene.



Borjana Ventzislavova arbeitet in den Bereichen Fotografie, Video, Installation und Neue Medien. Ihr Interesse am Visuellen und seiner Inszenierung führt sie zu Themen wie Mobilität, Marginalisierung und sozialem Miteinander – womit sie nicht zuletzt den oft schmalen Grat zwischen An- und Abwesenheit, Macht und Ohnmacht, Autorität und Ermächtigung zur Diskussion stellt. In Athen entwickelte Ventzislavova u. a. die Videoarbeit Beyond The Sea, die als work-in-progress ebenso wie die Fotoinstallation Past Continuous / Future Perfect # 1 Dynamiken von Ein- und Ausschluss zur Diskussion stellt.



