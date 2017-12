Semper Depot

Akademie Wintermarkt 2017

AKADEMIE WINTERMARKT 2017



Solidarischer Kunst & Designmarkt

Fr ,01.12.2017, 18.00 - 23.00 h

Sa, 02.12.2017, 12.00 - 23.00 h

So, 03.12.2017, 12.00 - 21.00 h



Eintritt frei!



Über 80

Martkstände

Essen / Trinken

Kinderprogramm

Workshops

Diskussion

Konzerte

3 Tage





Bocks Boxen goes Wintermarkt



Beim Solidarischen Kunst & Designmarkt an der Akademie der bildenden Künste Wien sammeln wir in diesem Jahr die Geschenke für unsere Ute Bock Weihnachtsfeier. Zur Weihnachtsfeier werden sämtliche Flüchtlingskinder Wiens geladen. Die Ute Bock Weihnachtsfeier findet am 19.12. im Ute Bock Bildungszentrum in der Inzersdorferstraße 64 statt.



Die Geschenke könnt ihr direkt an unserem Stand beim Wintermarkt abgeben (gerne bereits verpackt und schön beschriftet mit dem Alter des Empfängers).





PROGRAMM



Bands



Sonntag, 03.12.2017

16:00 h: Adama Dicko & Band / Between blues and reggae, filled with stories, impressions and images.

18:00 h: D’rum Bock / D’rum Bock is a drumming project with three core members, all musicians and professional drummers are from Africa.



Kinderecke der Büffelböcke



Sonntag, 03.12.2017, 12:00-18:00 h

Sie wird von den Betreuer*innen der Büffelböcke organisiert. Bei den Büffelböcken wird in einem gemütlichen Rahmen gebastelt, gespielt, gelesen und es werden lustige Luftballontiere gezaubert.



Workshops – KAMA



Sonntag, 03.12.2017, 17:00 -17:30 h

African Dance



für Kinder



Sonntag, 03.12.2017, 12:30 – 13:30 h / 14:00 -15:00 h

Schmuck basteln (auch für Erwachsene)





Workshops – Grüne Ökologie



Sonntag, 03.12.2017

13:00-13:30 h: Schoko-Waschcreme für Intimbereich, Gesicht & Körper

14:00-14:30 h: Natürliches, absolut aluminiumfreies Quitten-Deo

15:00-15:30 h: Winterliches Shampoo

16:00-16:30 h: Bratapfelsalbe



Anmeldung via Email an office@rosskastanie. Jetzt bis 30.11.2017 * mit der Uhrzeit und Datum der Workshops *Wintermarkt Ws im Betreff * dem Titel des Workshops * und euren vollen Namen.



Workshops – KAMA



Sonntag, 03.12.2017, 17:00 -17:30 h

Aftican Dance