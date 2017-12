Cafe Gagarin, Garnisongasse 24, 1090 Wien

Die neuen Munizipalismen. Soziale Bewegung und die Regierung der Städte

04.12.2017 18:30h



Buchpräsentation mit Niki Kubaczek und Manuela Zechner



Während in vielen Ländern Europas rassistische und neue faschistische Kräfte Zuspruch gewinnen, zogen bei den letzten Gemeinderatswahlen in Spanien Plattformen aus sozialen Bewegungen flächendeckend in die Stadtparlamente ein. Aus den mikropolitischen Erfahrungen des letzten Jahrzehnts, aus der Bewegung gegen Zwangsräumungen, feministischen Debatten um Sorge, antirassistischen Kämpfen um gleiche Rechte, der Krise der repräsentativen Demokratie sowie aus den Besetzungen, Versammlungen und Arbeitsgruppen um den 15M war die munizipalistische Bewegung entstanden. Das Buch versucht die Praxen und Strategien zu diskutieren, die sich in der vielfachen Erfahrung des Munizipalismus ansammeln, ihr Scheitern und ihre Erfolge, ihre mögliche Übersetzung über die Grenzen Spaniens hinaus.



Jenseits des einfachen Gegensatzes von Bewegung und Institution geht und ging es in den verschiedenen Städten Spaniens keinesfalls nur um die Übernahme der Institution, sondern um die Erprobung einer neuer Institutionalität, um instituierende Praxen und konstituierende Prozesse: Bewahrung, Verstetigung und Verfestigung von Kämpfen, jedoch immer entgegen den verschließenden und autoritären Effekten der repräsentativen Demokratie, sowie die Ermöglichung von kommenden Kämpfe ums Gemeinsame. Quer zu den nationalen Strukturen der zentralistischen Politik entstand eine ansteckende Wellenbewegung in ganz Spanien, die ein Potenzial zur Ausbreitung über Spanien hinaus in sich trägt: hin zu einem Gefüge von rebellischen Städten in Europa, einem Zusammenfluss, vom kleinsten lokalen Zusammenhang des Dorfs oder Stadtteils bis zur translokalen Formation der neuen Munizipalismen.



Mit Beiträgen von: Montserrat Galcerán Huguet, Niki Kubaczek, mac1, Kelly Mulvaney, Pablo Carmona Pascual, Gerald Raunig, Raúl Sánchez Cedillo, Manuela Zechner



Kinder willkommen! Stufen gibt es keine, aber alles ist etwas eng im Gagarin. Falls Du mit dem Rollstuhl kommst, werden wir einfach gemeinsam Dinge verschieben, sollte das notwendig sein. Weil wir nicht wissen, ob und welche Übersetzungen es brauchen wird, würden wir uns freuen, wenn wir vor Ort gemeinsam benötigte Flüsterübersetzungen organisieren.



Christoph Brunner, Niki Kubaczek, Kelly Mulvaney und Gerald Raunig (Hg.)

transversal texts, September 2017

145 Seiten, broschiert, 10,— €

http://transversal.at/books/munizipalismen



Die Veranstaltung ist Teil des Projekts 'Midstream' (http://midstream.eipcp.net), gefördert durch das Programm 'Creative Europe' der Europäischen Union sowie Bundeskanzleramt Österreich, Kunst und Kultur.