Quer Cinema Night

Bei der Queeren Kurzfilmnacht im VOTIV KINO gibt es eine cineastische Mischung aus Kurzdokus, Kurzspielfilmen, Musik- und Tanzvideos der internationalen LGBT-Film-Szene zu sehen. Die Kuratorinnen Julia Fabrick und Alexandra Valent bringen unterhaltsame und berührende Geschichten über Diversität, Transgender und Homosexualität auf die große Leinwand. Sinnliches Körperkino und pulsierende Beats sind garantiert, wenn wir the queer side of life zelebrieren!



In Anwesenheit der Kuratorinnen.