Bauernmarkt 22, 1010 Wien

Parallel Hotel

02.12.2017 12:00h



Wir laden Euch herzlich ein zu PARALLEL HOTEL und der PARALLEL HORST After-Party am Samstag, den 2. Dezember 2017.



PARALLEL HOTEL ist eine temporäre Ausstellung in Räumen des ehemaligen Innenstadthotels Schweizerhof, Ecke Fischerhof/Rotgasse 9, in 1010 Wien. In 12 Hotelzimmern zeigen wir Arbeiten von



Minda Andrén

Club Fortuna

Franz Graf

Martin Grandits

Harald Hund

Josip Novosel

Rita Nowak

Katherina Olschbaur

Panos Papadopoulos

Rade Petrasevic

Noushin Redjaian

Gerlind Zeilner



Die Pop-Up Ausstellung ist am Samstag (2. Dezember 2017) und Sonntag (3. Dezember 2017) jeweils von 12-18h geöffnet. Wir freuen uns über Euren Besuch!



Die PARALLEL HOTEL After-Party PARALLEL HORST findet am 2. Dezember 2017, ab 22h, im Club HORST, Rotgasse 9, 1010 Wien, mit GET A ROOM (FR), HEART CORE (DE/AT) und anderen TBA im gleichen Gebäude statt.