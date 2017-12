Galerie Schleifmühlgasse 12-14

Rendezvous

Die Ausstellung Rendezvous ist intimen Begegnungen gewidmet. Die Künstler_Innen Robert Fleischanderl, Esther Strauß und Franz Wassermann treten dabei der Liebe, dem Tod und dem Alter gegenüber. Gemeinsam ist diesen drei Künstler_Innen, dass die Intimität, die gewöhnlich dem Privatraum vorbehalten ist, zur treibenden Kraft ihrer Arbeiten wird. Fleischanderl, Strauß und Wassermann gehen dabei ebenso zärtlich wie bestimmt ans Werk. Die Ausstellung Rendezvous reflektiert die Frage, wie viel Nähe und Zerbrechlichkeit in einer durchinszenierten Gesellschaft noch ertragbar sind. Was darf der Künstler / die Künstlerin zeigen? Was können sich die Besucher_Innen erlauben zu sehen?