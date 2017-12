Šum & engagée: Verlegen von Zeitschriften als kritische Praxis

Welche Rolle spielt das Verlegen von Zeitschriften im heutigen politischen und kulturellen Klima? Wie soll man im Voraus eine Infrastruktur einer Zeitschrift entwerfen, die mit der gewünschten inhaltlichen Ausrichtung übereinstimmt? Wie die Theorie und die Praxis zusammenführen? Und wie könnte ein radikal demokratischer Veröffentlichungsprozess aussehen?



Diese und ähnliche Fragen werden am 14. 12. im Depot erläutert werden. Es stellen sich Šum, eine in Ljubljana ansässige Zeitschrift für Kritik und Theorie zeitgenössischer Kunst, und I engagée Magazin, eine zwischen Wien, Berlin und London agierende, kollektiv herausgegebene und im Eigenverlag erscheinende Zeitschrift für politisch-philosophische Einmischungen, vor.



Beide widmen sich neueren Strömen kritischen Denkens und setzen sich zugleich kritisch mit der Entwicklung des eigenen Mediums auseinander. Nach kurzen Präsentationen ihrer inhaltlichen Ausrichtungen, Organisationsstrukturen und allgemeinen Arbeitsweisen folgt ein Gespräch zum Thema des kritischen Potenzials von sowie zur Rolle der Kritik in dem zeitgenössischen Verlegen von Zeitschriften.



TeilnehmerInnen:

Johannes Siegmund und Rahel Sophia Süß für engagée – Zeitschrift für politisch-philosophische Einmischungen

Tjaša Pogačar und Andrej Skufca für ŠUM – Zeitschrift für Kritik und Theorie zeitgenössischer Kunst

Moderation und Konzept: Domen Ograjenšek



Eintritt frei!

Die Veranstaltung wird in englischer Sprache verlaufen.

Unterstützt von SKICA.