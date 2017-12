Siegerentwurf Künstlerische Gestaltung am Platz der Menschenrechte

Präsentation des Siegerentwurfs

Künstlerische Gestaltung am Platz der Menschenrechte

Wettbewerbssiegerin: Françoise Schein



Es sprechen:



Markus Reiter, Bezirksvorsteher 7. Bezirk

Martina Taig, Geschäftsführerin KÖR GMBH

Shams Asadi, Leiterin Menschenrechtsbüro der Stadt Wien

Françoise Schein, Künstlerin

Moderation: Ursula Berner, Vorsitzende der Kulturkommission Neubau



Ort: Architekturzentrum Wien/Podium, Museumsplatz 1 im Museumsquartier, 1070 Wien



Alle Wettbewerbsbeiträge sind am 6. Dezember 2017, zwischen 14 und 21 Uhr, in einer Ausstellung im Architekturzentrum Wien im Museumsquartier zu sehen.