Performatorium #003

01.12.2017 13:30h



Labor für eine zeitgenössische performative Praxis

13.30 - 16.30 Uhr

Am Tabor 2, 1020 Wien



Ausgehend von der eigenen Erfahrung/dem eigenen Interesse wollen wir diesmal an der theoretischen Diskussion des Performatorium #001 anknüpfen, in der es um den Performancebegriff ging. Die unterschiedlichen Zugänge sollen in einer Gesprächsrunde Raum finden und auch in haptischer Form zusammengebracht werden. Bitte bringt dafür eine Begriffsidee in geschriebener Form auf Papier mit (max. eine halbe A4 Seite).



Darüber hinaus wird Dorian Bonelli eine Übung in Anlehnung an die Systemische Aufstellung anleiten. Wir beschäftigen uns mit den Möglichkeiten/Hindernissen, uns als Teil eines Systems bzw. einer Gemeinschaft zu erleben. In räumlich-körperlichen Begegnungen/Bezugnahmen verfolgen wir die Fragen: Wie stehen wir zueinander? Wie können wir für einander Orientierungspunkt/Inspiration/Antwort sein? Wir experimentieren damit, wie wir über Anordnungen, innere Bilder und Erzählungen Bewegung/Veränderung beginnen können. Bitte bringt dafür einen Begriff mit, ein Thema das euch beschäftigt, euch interessiert, aufregt oder Freude macht,...



Zum Abschluss diskutieren wir die Ideen für das nächste Performatorium am Sa, 27. Jänner 2018, 11-14 Uhr im Kunstraum Niederoesterreich.



Wir freuen uns auf alle die Lust haben das Performatorium #003 mit uns zu verbringen!



Weitere Information:

www.performatorium.wordpress.com

www.facebook-performatorium.com