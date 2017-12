Tonspur 76: Karen Werner

Fotocredits: Karen Werner

Karen Werner (USA). HAUS, part I: Covenant of the Tongue

Klanginstallation in der TONSPUR_passage

Eintritt frei



Als Artist-in-Residence entwickelt Karen Werner für die TONSPUR_passage eine Folge ihrer Sendereihe Strange Radio, die sich mit Krieg, Vertreibung, Fremden und Holocaust Postmemory auseinandersetzt. HAUS, part I: Covenant of the Tongue ist der erste Teil ihrer zweiteiligen Klangarbeit über das Haus ihrer Familie in der Novaragasse im 2. Wiener Bezirk. Die Arbeit verknüpft Stimm- und Meditationsübungen aus der Kabbalah, der mystischen Tradition des Judentums.



www.tonspur.at