Kunsthalle Wien Museumsquartier

In Between. Besuch der Franz West Bibliothek

"In Between" ist eine Ausstellung, die außerhalb der Kunsthalle Wien stattfindet und das Konzept einer Bibliothek sowohl als Medium als auch als Porträt einer Persönlichkeit untersucht. Sie nimmt im ehemaligen Atelier von Franz West – und später von Tamuna Sirbiladze – in der Annagasse Form an, wo West seine persönliche Bibliothek in mobilen, selbst gestalteten Regalen aufbewahrte.



Für "In Between" wurde eine Gruppe von Künstler/innen eingeladen, sich ein Buch auszusuchen und in dieses eine künstlerische Intervention einzufügen. Um ein leichteres Navigieren in der Bibliothek zu gewährleisten, liegt ein Index in Form einer Bibliografie auf.



Mit: Anna Sophie Berger, Hugo Canoilas, Plamen Dejanoff, Heinrich Dunst, Judith Eisler, Gelitin, Florian Graf, David Jourdan, Christian Kosmas Mayer, Christoph Meier, Ute Müller, Sarah Ortmeyer, Sarah Pichlkostner, Francis Ruyter, Julie Ryan, Luca Trevisani



Diese Ausstellung kann zu fixen Terminen im Rahmen von Führungen besucht werden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.



Weitere Termine: Do 7/12, 21/12 2017, 18/1, 25/1 2018, 18 Uhr



Information und Anmeldung unter: vermittlung@kunsthallewien.at