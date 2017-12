Kunsthalle Wien Museumsquartier

Community College Open Seminar: Publishing as ...?

Seminar

Ein offener Reflexionsraum – Workshops, Gespräche und Exkursionen zum aktiven Weiterdenken der Ausstellungen der Kunsthalle Wien.



Mit einem Input von Nicole Alecu de Flers, Leiter*in des Zaglossus Verlags zu “Publizieren aus macht‐ und diskriminierungskritischer Perspektive und als innovatives Werkzeug kritischer Wissensvermittlung”



Ablauf

11–13 Uhr: Booklet-Quickie und Input von Nicole Alecu de Flers

14–17 Uhr: 3stufige Workshop-Intensivphase

17–18 Uhr: Mixed Martial Arts of Books Tournament



Eintritt frei.

Eine stundenweise Teilnahme ist ebenfalls möglich. Anmeldung per E-Mail erbeten an community.college@kunsthallewien.at.