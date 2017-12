Finissage: What Matters Now

What matters now, Tokio-Wien



Die Klasse für Ideen in Grafik und Werbung der Universität für angewandte Kunst Wien lädt Sie herzlich zur Finissage unserer Ausstellung ein.

Die Ausstellung zeigt Plakate japanischer und österreichischer Studenten, welche im Rahmen eines Kooperationsprojektes zwischen der Tama Art University und der Klasse für Ideen entstanden sind.



Welche Themen beschäftigen heutige Studenten? Was erscheint Ihnen wichtig und worüber diskutieren sie? Finden sie Lösungen für Probleme denen sie sich stellen? Sind es in Japan und Europa dieselben Themen über die junge Menschen nachdenken?



Die Plakate, die parallel auch an der Tama Art Universität ausgestellt werden, zeigen unterschiedliche Herangehensweisen und Ergebnisse aus Tokio und Wien.



