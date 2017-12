Kunstsystem und Kommunikation: Gerald Bast

04.12.2017 19:00h



Die Vorlesungs- und Sendereihe „Kunstsystem und Kommunikation“ bietet eine Einführung in das Kunstsystem (als System von Haltungen, Interessen und Vereinbarungen zwischen den TeilnehmerInnen:

KünstlerInnen, Staat, Kunstuniversitäten, SammlerInnen, GaleristInnen, KritikerInnen, Museen, Kurator-Innen etc.) in Form von Fernsehtalks mit herausragenden Persönlichkeiten der Kunstwelt, und dadurch auch einen Einblick in deren unterschiedliche Positionen an.

Die Gesprächsreihe wird in Kooperation mit dem Sender W 24 erfolgen und wird auch die Universität für angewandte Kunst Wien und deren Ziele in einem Vorspann vorstellen. Im Rahmen der an der Angewandten, im Hochhaus Herrengasse, im Art Institute Vienna sowie an den angeführten Veranstaltungsorten durchgeführten Projekte, werden sowohl die Positionierung und Präsenz der Universität in einer breiteren Öffentlichkeit als auch das Interesse und das Verständnis der Studierenden für unterschiedliche Kunstkontexte angeregt.



Die im Rahmen des Fernsehtalks geplanten Vorlesung wird abseits der vermittelten Inhalte und Informationen die Studierenden auch mit sehr unterschiedlichen Kommunikationsformen vertraut machen.



Hochhaus Herrengasse in Kooperation mit der Universität für angewandte Kunst Wien



4. Dezember 2017 / 19.00 Uhr

Sendung mit Gerald Bast, Rektor der Angewandten

Hochhaus Herrengasse 6 – 8

14. Stock, Panoramaraum