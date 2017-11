Angewandte Expositur

Transmediale Kunst: Angelika Loderer

Fotocredits: Untitled (Secession), Sand, Metall, 2017, Foto Credit: Matthias Bildstein

Eine Veranstaltung in der Klasse Transmediale Kunst.

* 1984, Feldbach (AT), lebt und arbeitet in Wien

studierte an der Universität für angewandte Kunst Wien, am Wimbledon College of Art in London und am Hendrix College, USA.



Ausstellungen (Auswahl) :



2017 "Quiet Fonts", Galerie Sophie Tappeiner, Wien, AT

2017 "Angelika Loderer", Secession, Wien, AT

2016 "Animate", Salzburger Kunstverein, Salzburg, AT

2015 "Coming in pieces", Dortmunder Kunstverein, Dortmund, DE