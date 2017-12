Veranstaltungsraum des Bundeskanzleramtes

Translokal Panel

Fotocredits: Kim Kielhofner

Diskussionsveranstaltung: TRANSLOKAL – Reisen als zentrale künstlerische Praxisform



Die Erfahrung des Ortswechsels, Annährungen von außen und somit translokale Verschiebungen von Bedeutungszusammenhängen. Erst durch Reisen und temporäre Aufenthalte in anderen kulturellen Kontexten entstehen solche Erfahrungskonzentrate. Selbst vor dem Hintergrund ökonomischer Globalisierung und zunehmender Internationalisierung des Kunstbetriebs bildet die Erweiterung von Sehweisen unter dem Paradigma der Translokalität als ein zentrales Moment gegenwärtiger künstlerischer Praxis.



Zwei Hauptmotive hebt diese Diskussion hervor: den örtlichen Kontextwechsel als Möglichkeit zur kritischen Integration neuer Leseweisen und Zeichensysteme sowie die konkrete, thematische Recherche unter translokalen Bedingungen.



Es diskutieren TeilnehmerInnen des aktuellen Bundeskanzleramt/KulturKontakt Austria- Residency-Programms mit in Österreich lebenden KünstlerInnen, für die Reisen einen wichtiger Bestandteil der eigenen Arbeit bildet.



Termin: Mittwoch, 06. 12. 2017, von 14.00 bis 19.00 Uhr

Konzept und Moderation: Roland Schöny, Contemporary Art Curator

Ort: BKA-Veranstaltungsraum, Concordiaplatz 2, 1010 Wien



EINLASS: 14.00 Uhr



PANEL: 14.15 - 15.45 Uhr exchange of contexts – critical readings mit Kamen Stoyanov (AUT), Levi Orta (CU)*, Mila Panić (BA)*, Mary Audrey Ramirez (LU)* und Elisabeth Schimana (AUT)



PANEL: 16.00 - 17.30 Uhr research under the paradigm of translocality mit Vida Guzmić (KRO)*, Kim Kielhofner (CAN)*, Wolfgang Lehrner (AUT) und Gabriele Sturm (AUT)



Im Anschluss DIALOGFÜHRUNG durch die Ausstellung TRANSLOKAL 18.00 – 19.00 Uhr



* Artists in Residence des Residency-Programmes von Bundeskanzleramt und KulturKontakt Austria