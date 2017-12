Skulpturinstitut

Artist Lecture Series Vienna: Johannes Schweiger / Transcript Release

Artist Lecture Series Vienna präsentiert Johannes Schweiger

im Gespräch mit Tanja Widmann

19.00 Uhr – Vortrag / Präsentation



20.00 Uhr - Herwig Kempinger im Gespräch mit Ruth Horak

Artist Lecture Series Transcript Release - Herwig Kempinger



Johannes Schweiger (* 1973) studierte an der Akademie der Bildenden Künste Wien. Bis 2011 war er gemeinsam mit Wally Salner Co-Operator beim Mode-und Designlabel ____fabrics interseason (www.fabrics.at) und zeichnete für Ausstellungen u.a. in der Galerie für zeitgenössische Kunst Leipzig, bei der 3. Berlin Biennale sowie bei der Manifesta7/Alto Adige, im Institute of Visual Arts Milwaukee, im Kunstverein München, im Kölnischen Kunstverein sowie im Grazer Kunstverein mitverantwortlich. ____fabrics interseason präsentierte zwischen 2002 und 2011seine Kollektionen zweimal jährlich im Rahmen der Pariser Fashion Week und kollaborierte mit internationalen Agenturen im Bereich Presse und Verkauf (EU, U.S.A. und Asien).

Ab 2012 präsentiert er Soloprojekte und Ausstellungen u.a. bei pro choice, Wien, im Museum Moderner Kunst MUMOK, Wien, Museum der Moderne MdM, Salzburg, KM-/Halle für Kunst & Medien, Graz, im ACF London, in der Galerie 5020 Salzburg, bei school, Wien und nousmoules, Wien.

Seit 2009 laufende Lehrtätigkeiten an der Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz, an der Akademie der Bildenden Künste Wien sowie an der Technischen Universität Dortmund.

2016 Gründung der Brand Wiener Times www.wienertimes.com, („The reference in contemporary bolstering“) gemeinsam mit Susanne Schneider.

Johannes Schweiger lebt und arbeitet in Wien.



Tanja Widmann ist Künstlerin und Autorin. Sie lebt in Wien.