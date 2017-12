Architekturzentrum Wien

Alles Gut? Ein Umgang. 2017. Movement. Turn. Motion.

Fotocredits: ©Tina Frank

Start: 17:00 im Az W | Museumsquartier

Abschluss: ca. 21:30 im Café Oben auf der Hauptbücherei mit dem Abschlusskonzert von

The most swinging-jamming-funhaving Klezmer in Town!: Roman Grinberg Klezmer Swing Quartett!.

Party ab ca. 22:15 im Café Oben auf der Hauptbücherei



Der seit Jahren traditionelle Kultur-Adventspaziergang durch den 7. Wiener Bezirk findet heuer am 4.12.2017 statt. Diesmal mit einer etwas anderen Akzentuierung. Wir wünschen heuer nicht nur „Alles Gute!“, sondern fragen auch nach, ob wirklich alles gut ist. Wir untersuchen die Mehrdeutigkeit unseres Mottos „Umgang“, wir untersuchen 2017 den Umgang als Prozession und als den Umgang miteinander.



Der „Umgang“ im Sinne von MOVEMENT. TURN. MOTION. – Bewegte und bewegende künstlerische Interventionen für bewegte Zeiten!



Moderiert wird der Adventrundgang von Helge Hinteregger.



Musikalische Begleitung:

Stefan Sterzinger (Akkordeon) | http://sterzinger.priv.at/home/

Stefan Heckel (Akkordeon) | http://www.stefanheckel.at/



More Infos:

https://www.facebook.com/adventumgang/

https://www.instagram.com/adventumgang/