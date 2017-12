Produzentengalerie Wien Radetzkystrasse 4, 1030 Wien

Auf der Suche nach dem Unbekannten des eigenen Ich

09.12.2017 17:00h



Fotocredits: Wolf Werdigier

Soloausstellung von Wolf Werdigier



Vernissage

Samstag 9. Dezember, 17.00 Uhr



Dauer der Ausstellung

12.12.2017 - 23.12.2017



Gezeigt werden die neuesten Bilder des Künstlers:

Wir befinden uns auf der immer weiter aufschiebenden Suche nach dem Unbekannten des eigenen Ich.

Wo komme ich her?

Was prägte mich?

Weshalb agiere ich oft in unerklärlicher Weise?



In Anlehnung an den Roman "Nadja" von André Breton wurde hier begonnen, Karten für ein surrealistisches Spiel zu entwerfen.

Es sind Karten mit Handlungsaufforderungen, die nach dem Zufallsprinzip gezogen werden und zu befolgen sind.

Zumeist entstammen die Handlungsanweisungen aus der Interpretation von Theaterstücken, Opern oder Romanen.



Die Karten sind in Form von Ölbildern im Format 120x160 oder 100x150 dargestellt.



Der Interpretationsspielraum ist breit und es darf eine interessante Diskussion erwartet werden.



Die Galerie ist als Salon gestaltet in dem im Rahmen der gezeigten Bilder die Gespräche stattfinden.

So wie im Salon meiner Großeltern hängt ein Kronleuchter über dem Tisch.