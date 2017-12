Nordbahn-Halle beim Wasserturm

Anne-Caroline Erbstößer: Produktion in der Stadt – Berliner Mischung 2.0

"Weltweit wachsen Städte in rasantem Tempo, so auch Berlin. Flächen werden knapp, vor allem Wohnraum muss geschaffen werden. So der allgemeine Tenor. Aber was ist mit allen anderen Nutzungen, die eine Stadt zu einem funktionierenden und lebenswerten Ort machen? Kann beispielsweise die Fabrik zurück in die Stadt kommen? In Zeiten der Digitalisierung und der sich schnell verändernden Formen der Produktion, müssen herkömmliche Nutzungsaufteilungen und Gebäudefunktionen überdacht werden. Die sogenannte Berliner Mischung 2.0 kann wichtige Antworten für eine nachhaltige und smarte Stadtentwicklung geben.“

MO, 04.12.2017, 18:00 Uhr

PRODUKTION IN DER STADT – BERLINER MISCHUNG 2.0

Anne-Caroline Erbstößer, Berlin

Nordbahnhalle,

Leystraße/Ecke Taborstraße, 1020 Wien



ZUKUNFT STADT#9