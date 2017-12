Alterlaa Anton-Baumgartner-Straße 44 1230 Wien

Du, meine konkrete Utopie – Buchpräsentation

09.12.2017 17:00h



Fotocredits: Zara Pfeifer

Buchpräsentation des Langzeit-Fotoprojekts "Du, meine konkrete Utopie" von Zara Pfeifer



Samstag, 9.12.2017 im Wohnpark Alterlaa

17:00 Schlechtwetter-Spielplatz, B-Block 3/4

19:00 Foto-Club Alterlaa, A-Block 1/2



Erscheint bei Kerber Verlag. 128 Seiten, 76 Bilder, Offset, Hardcover, 20,5 x 27,5 cm.

25 Bücher sind als Special Edition mit Print erhältlich.



Mitte der 1970er Jahre entstand in Wien ein ungewöhnliches Wohnungsbauprojekt – 3.200 Wohnungen in drei großen Blocks standen für erschwinglichen Luxus in Beton und für den utopischen Gedanken, dass ein Leben in echten Gemeinschaften mit frischer Luft, Wasser und Grün für jeden möglich ist. Alterlaa zählt zu den seltenen Beispielen, in denen die Moderne ihre höchsten Ansprüche verwirklicht hat – eine echte Wohnmaschine mit zu beinahe hundert Prozent zufriedenen Bewohnern seit über vier Jahrzehnten. In ihrem Langzeitprojekt "Du, meine konkrete Utopie" hat Zara Pfeifer (*1984) die menschliche Seite davon erstmalig in einer umfangreichen fotografischen Serie eingefangen.