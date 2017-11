Präsentation des Stadtplan Unsichtbares Handwerk

24.11.2017 17:00h



Projekt „Unsichtbares Handwerk“

Das Rechercheprojekt „Unsichtbares Handwerk“ greift individuelle Geschichten von Handwerksbetrieben in Wien auf und setzt sie in Beziehung zur baulichen, sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt. Das Projekt versucht die Wechselbeziehung zwischen der baulichen Struktur („Hinterhofindustrie“), der netzwerkartigen Produktionsorganisation und dem unternehmerischen Geschick der einzelnen Personen sichtbar zu machen. Ziel ist es, die gesellschaftliche Anerkennung und Wertschätzung von Handwerk in Erinnerung zu rufen und zu stärken.