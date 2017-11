Nordbahn-Halle beim Wasserturm

First Fictional Season - Wiener Perspektive

Wiener Perspektive lädt am 24. November um 17:00 Uhr in das Magazin der Nordbahn-Halle.

Zur Präsentation der First Fictional Season mit Größen der hiesigen Politik und Kunst.

Wiener Perspektive freut sich über die Bereitstellung von 450.000 Euro seitens der MA 7 der Stadt Wien und präsentiert ab 17:00 Uhr Konzepte zur Umsetzung der Fictional Season.

450.000 Euro, die der Freien Szene in Wien als Kompensation für die ausbleibende Unterstützung und durch die interimistische Schließung des Tanzquartiers Wien entgangen sind, wurden nun großzügig seitens der Stadt Wien zur Verfügung gestellt. Ein weiterer Betrag vom Bundeskanzleramt zur Durchführung der First Fictional Season wird in Kürze erwartet.



Wiener Perspektive ist eine offene Plattform von Wiener freischaffenden darstellenden Künstlerinnen.