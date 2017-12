Vortrag Graft - Wolfram Putz

Fotocredits: Projekt „Eckwerk“ (Photo Credit: GRAFT GmbH, Kleihues + Kleihues GmbH

Die Abteilung für Raumgestaltung und nachhaltiges Entwerfen lädt herzlich zum Vortrag von GRAFT - Wolfram Putz am Dienstag 5. Dezember 2017 um 19.00 Uhr in den Hörsaal 7 - Schütte-Lihotzky der Technischen Universität Wien ein.



"Unbuildung Walls" heißt die Ausstellung, die Marianne Birthler und das Architekturbüro GRAFT 2018 bei der Architektur-Biennale Venedig kuratieren.



Im Rahmen unseres Entwerfens tarp_‚The Airport_city Research Project werden Sie uns mehr über Ihre Arbeiten erzählen.



GRAFT wurde 1998 von Lars Krückeberg, Wolfram Putz und Thomas Willemeit in Los Angeles gegründet. Mit weiteren Standorten in Berlin und Peking arbeitet das hybrid office seither weltweit in den Bereichen Architektur, Stadtentwicklung, Design und Kommunikation. GRAFT zeichnet sich durch seine experimentierfreudige und interdisziplinäre Entwurfspraxis aus.

Seit der Gründung arbeitet das Büro neben klassischen Auftragsarbeiten auch in selbstinitiierten Projekten, darunter SOLARKIOSK, als Gründungspartner und Beiratsmitglied der Make it Right Foundation sowie mit Heimat2. Mit GRAFT Brandlab gründeten die GRAFT Partner gemeinsam mit Linda Stannieder im Jahr 2014 eine Kommunikationsagentur, die an der Schnittstelle zwischen Architektur, Design und Branding agiert. GRAFT beschäftigt ein interdisziplinäres Team aus 150 Mitarbeitern. graftlab.com