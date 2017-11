Scott McCloud Lecture

Fotocredits: Scott McCloud

Lunchtime Lectures

Scott McCloud

»Comics and the Art of Visual Communication«



Comics werden als künstlerische und literarische Form nun endlich erwachsen. Dem früher oft verschmähten Medium stehen plötzlich ganz neue Möglichkeiten zur Verfügung, die durch sich verändernde Medienwelten und neue Bedingungen in visueller Kommunikation entstanden sind. Comic-Autor und -Theoretiker Scott McCloud beleuchtet in seinem Vortrag diesen spannenden Trend und zeigt, weswegen jede visuelle Entscheidung, die wir treffen, Konsequenzen hat – in Form einer blitzschnellen Kaskade aus Bildern und Ideen.



Der Vortrag findet in englischer Sprache statt.



SCOTT MC CLOUD



Der US-amerikanische Comic-Künstler Scott McCloud gilt als einer der führenden Theoretiker in seinem Fachgebiet. Als bahnbrechend sind seine Sach-Comics „Understanding Comics“ (dt. „Comics richtig lesen“, 1993), „Reinventing Comics“ (dt. „Comics neu erfinden“, 2000) sowie „Making Comics“ („Comics machen“, 2006) zu nennen. 2015 erschien sein Graphic Novel „The Sculptor“ (dt. „Der Bildhauer“). McCloud ist zudem der Erfinder des 24-Stunden-Comics: eines Comics, der 24 Seiten umfasst und innerhalb von 24 Stunden komplett fertiggestellt werden muss. Weiters gilt er als einer der ersten, die das Potenzial des Internets als Medium für den Comic entdeckten.



In Zusammenarbeit mit dem Literaturhaus Wien



http://scottmccloud.com/

https://de.wikipedia.org/wiki/Scott_McCloud