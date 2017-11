Rechte Bahngasse 12/1, 1030 Wien

Living document I-III

25.11.2017 15:00h



Charlotta Ruth / Anna Öberg / Dominik Grünbühel

25. & 26. November 2017 | 15-18 Uhr

Rechte Bahngasse 12/1 | Salesianergasse 10 | Am Heumarkt 4



Der Ein- und Ausstieg ist überall und jederzeit möglich.

Eintritt nach eigenem Ermessen.



Anna Öberg, Charlotta Ruth und Dominik Grünbühel zwirbeln und verknüpfen die Schwerpunkte ihres Schaffens zu drei Schleifen (Loops), die zum Dokument ihrer eigenen ephemeren Arbeit werden.



Ausgehend von der Frage wie Live Performances eingefangen und dokumentiert werden können, werden Perspektiven spielerisch ausgetauscht und verschiedene Zugänge zu künstlerischer Arbeit entdeckt.



Die drei Living Documents werden zeitgleich ausgestellt und durch einen Spaziergang im Grätzl verbunden. Lasst Euch nach eigenem Tempo durch diese choreografische Ausstellung treiben.





Living Document I:

Dominik Grünbühel beschäftigt sich mit den Schnittstellen von Konzert, Film und Performance. Netzwerke – gesponnen aus Kameras und Computern reproduzieren und produzieren Perspektiven aus denen seine Arbeit entdeckt werden kann.



Living Document II:

Charlotta Ruth arbeitet als Initiatorin und Performerin innerhalb choreographischen und audiovisuellen Kunstkontexten mit besonderem Interesse an Interaktion und Manipulation der Zeitwahrnehmung. Sie spielt mit der Zweckentfremdung von Apparaten und mit dem Spielen an sich.



Living Document III:

Anna Öberg ist eine zeitgenössische Tänzerin und Choreografin die für ihre künstlerische Arbeit von traditionellem schwedischen Tanz und Musik ausgeht. Tradera (Schwedisch für tradieren/überliefern/weitergeben) heißt ihr Werkzeug, mit dem sie - speziell im Hinblick auf Rythmus und improvisatorischen Mikro-Entscheidungen – den Groove entdeckt.





Entwicklungsteam: Maiko Sakurai Karner, Julian Vogel, Luke Baio, Roman Harrer, Johanna Pfabigan, Johannes Burström, Andreas Strauss geleitet von Dominik Grünbühel & Charlotta Ruth.



Das Projekt ist mit der freundlichen Unterstützung von Die Labile Botschaft und Social Design - Art as Urban Innovation / Universität für Angewandte Kunst,Wien durchgefürht, produziert von Physical Behaviour Kunstverein in Zusammenarbeit mit Pufferfish Kunstverein und finanziert von Ma7 Stadt Wien und Arts Grants Committee Schweden.