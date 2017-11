Gegenstimmen Videopräsentation: Es brennt a Welt

Fotocredits: Birgit Kellner

Als Abschluss des Projektes "Es brennt a Welt" sind in Zusammenarbeit mit der Zeichnerin Birgit Kellner fünf ausdrucksstarke Videos entstanden. Wir freuen uns auf die Präsentation am 26. November im Admiralkino und laden Sie herzlich dazu ein!



Lieder sind an sich schon sehr stark in ihrer Ausdruckskraft, erst recht, wenn sie von einem 50-köpfigen Chor gesungen und von genialen Musikern auf E-Bass (Alexander Hofmayr) und E-Gitarre (Lukas Thöni) begleitet werden.



Die Gegenstimmen (Musikalische Leitung: Stefan Foidl) sind jetzt noch einen Schritt weiter gegangen und haben in ihrem letzten Programm „Es brennt a Welt“ die Zeichnerin Birgit Kellner auf die Bühne geladen, die die Stimmung der einzelnen Lieder live in Bilder umsetzte. Fünf dieser Lieder wurden jetzt von den Gegenstimmen, der Künstlerin & ihrem Team in Videos komprimiert – das Ergebnis wollen wir im Admiralkino der Öffentlichkeit vorstellen.



Videopräsentation "Es brennt a Welt"

Datum: 26. November 2017

Beginn: 18:30 Uhr

Ort: Admiral-Kino, Burggasse 119, 1070 Wien

Kartenreservierung erbeten: reservierung@admiralkino.at