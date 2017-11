Workshop Yasser Rezahi, Carla Bobadilla

Yasser Rezahi und Carla Bobadilla werden im Rahmen der Ausstellung "25 Minuten Fahrt in die Gegenwart" einen Workshop zur Aufarbeitung historischer Orte mittels dokumentarischer Fotografie, Text, transparenter Folien und Stifte abhalten. Diese historischen Orte bilden eine 25 minütigen Fiakerfahrt durch den ersten Bezirk ab. In der Ausstellung dienen diese Bilder als Anker zur Kontextualisierung der Familiengeschichte Karl Kremsbergers, der 1972 in der Stadt Caranavi / Bolivien geboren ist und seit 2012 in Wien als Fiakerfahrer arbeitet. Inwieweit lassen sich diese Orte Wiens durch die Übung täglicher kultureller Übersetzungen von den in Wien lebende MigrantInnen verändern ?

Anmeldung unter: office@medienwerkstatt-wien.at