Finissage Lisa Klein: any body at home?

Fotocredits: LISA KLEIN, Duchsicht03, graviert in Quarzsand, Acrylharz, Vinylfarbe auf Aludibond | 75x100cm | © Bildrecht Wien, 2017

Finissage



In der im Bildraum 01 gezeigten Ausstellung any body at home? thematisiert Lisa Klein Zugänge menschlicher Abwesenheit. Unter Einbezug überschreitender Medien beschäftigt sich die Künstlerin mit dem Lebensraum der „virtuellen Moderne“. Neben einer Fotoserie, die leer stehende holländische Häuser am Wasser zeigt, setzt Klein sich in „No Body Sculptures“ mit objekthaften, unsichtbaren Körperformungen auseinander. Eine Metapher für die optische Abwesenheit des Menschen, der sich möglicherweise aktuell seiner erschaffenen Realität im Internet widmet. Einen Gegenentwurf zur digitalen Welt erzeugt die Künstlerin mit ihrer Technik der liniearen Gravur in der Serie „Durchsichten“, wobei willkürlich, ineinandergeschobene Raumansichten in Form von vereinfachten Architekturzeichnungen zu sehen sind. Das Arbeiten mit dem Widerstand des sandigen, steinartigen Materials, das eine archaische Ursprünglichkeit erzeugt, stellt Klein in Gegenüberstellung zum virtuellen modernen Lebensraum unserer Zeit.