wellwellwell

Finissage: Constellations

FINISSAGE

in concert:



6:30 pm: SMEGMAGNOM Electronic organ, percussion, vocals: Siegfried Zaworka

9 pm: PAMELIA STICKNEY Theremin virtuoso





CONSTELLATIONS



with:



KARINE FAUCHARD

JEANNE GAIGHER

AXEL KOSCHIER

NANA MANDL





In der Ausstellung geht es um Verarbeitung. In den Kunstwerken der einzelnen Künstler*innen besteht eine Verbindung, ein sehr sensibler Umgang mit Innen und Außen. Informationen, die wahrgenommen werden, sind in Collagen, Malereien und Skulpturen übersetzt, ohne zu moralisieren. Zerlegung, Kopie, Überlappung, Neuanordnung, Besetzung. Im Endeffekt geht es um das Innenleben der einzelnen Person, das ist sehr schön.



The exhibition has to do with processing. There is a connection between the works by the individual artists, a very sensitive dealing with the inner and outer. Informations are being perceived, and without moralizing, translated into collages, paintings and sculptures. Fragmentation, reproduction, overlapping, rearrangement, occupation. Eventually it's about the individuals's inner life, that's very beautiful.



invited by

Noushin Redjaian