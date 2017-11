Stu­die­ren­den­tag im Az W

Fotocredits: Architekturzentrum Wien

Freier Eintritt für alle Studierenden

In Kooperation mit der TU Wien, Abteilung Architekturtheorie



Im Rahmen des Seminars Architekturtheorie bei Kristian Faschingeder haben sich 12 Studierende auf die Herbstausstellung „Form folgt Paragraph“ im Architekturzentrum Wien vorbereitet und unterschiedliche Ausstellungspositionen vertiefend analysiert. Anlässlich des Studierendentages werden sie anhand von kurzen Impulsstatements durch die Ausstellung führen.



13:00 Alexander Kozlov “Wie wirken sich Normen, Regeln und Gesetze auf das Stadtbild aus?”

13.30 Anna Königshofer „Architektur außerhalb der Spielregeln“

14.00 Manuel Kainz „Ungeschriebene Gesetze in der Architektur“

14.30 Adam Gajdoš “What would Aldo van Eyck do?”

15.00 Daniel Heidegger „Einfluss des Normenüberschusses auf die Qualität unserer gebauten Umwelt“

15.30 Emre Kacar „Abstraktion von Architektur“

16.00 Ricarda Kohler „Ästhetik der Regelwerke”

16.30 Max Felber „Regeln der Schönheit in der Architektur“

17.00 Marvin Lemmy Gugler „Die Baukunst der Normen“

17.30 Pinar Pakfiliz „Barrierefreiheit“

18.00 Tsvetoslava Stamenova „Sind strengere Normen im Wohnbau mit Bezug auf Energieeffizienz sinnvoll?“

18.30 Klaus Marschallinger „BRAND+SCHUTZ“



19:00 Party mit DJ Line und Dancefloor im Podium des Az W

in Kooperation mit der fachschaft:architektur (www.fachschaftarchitektur.at)



Wir freuen uns auf alle Architekturfreund*innen.