Kunsthalle Wien Museumsquartier

Gespräch: Emeline Jaret

Gespräch mit Emeline Jaret über den französischen Künstlers Philippe Thomas (1951–1995) und seine Agentur readymades belong to everyone®.



In der Ausstellung Publishing as an Artistic Toolbox: 1989–2017 wird unter dem Titel AUTORETROSPECTIVE eine umfassende Auswahl von Thomas‘ Publikationen gezeigt. In seiner Arbeit nahm er entscheidende Fragen der aktuellen künstlerischen Debatte vorweg: die Funktion des Publikums, die Konzeption der Ausstellung als Kunstwerk, die De-personalisierung des Autors, die Streuung von künstlerischen Codes in der Kommunikation von Massenmedien, die Aneignung von Werbe- und Marketingstrategien sowie das Changieren zwischen Realität und Fiktion.



Eintritt EUR 2

Mit Ausstellungsticket oder Jahresticket gratis