Studierendentag & Symposium Natur: Achtung Geschichte!

Fotocredits: Candida Höfer, Zoologischer Garten Paris II, 1997, © Candida Höfer, Bildrecht Wien, 2017

Studierendentag im mumok

Freier Eintritt für Studierende unter 27 (mit Studierendenausweis)



Das mumok lädt alle Studierenden unter 27 Jahren zu einem Tag mit freiem Eintritt ein. Im Anschluss an eine kostenlose Führung findet im Rahmen der Ausstellung Naturgeschichten. Spuren des Politischen ein Symposium statt: In Vorträgen und Gesprächsrunden werden historische und zeitgeschichtliche Bezüge von Naturdarstellungen erörtert. Die einzelnen Themenfelder werden von den Autor_innen der ausstellungsbegleitenden Publikation und von Künstler_innen der Ausstellung diskutiert.





13:00

Führung durch die Ausstellung Naturgeschichten. Spuren des Politischen



14:00–19:00

Natur: Achtung Geschichte!

Symposium zur Ausstellung Naturgeschichten. Spuren des Politischen



Im Rahmen der Ausstellung Naturgeschichten. Spuren des Politischen werden in Vorträgen und Gesprächsrunden historische und zeitgeschichtliche Bezüge von Naturdarstellungen erörtert. Natur wird dabei als Motiv und Vermittlerin des Geschichtlichen und Politischen jenseits einer romantisierenden und ahistorischen Sicht diskutiert.



Zentrale Themenfelder sind die Geschichte des Kolonialismus und seiner Folgen, konfliktträchtiges Zeitgeschehen im Gefolge totalitärer Ideologien und Kriege, sowie historische Brüche und Übergänge innerhalb von Staats- und Gesellschaftssystemen mit ihren zeitgenössischen und aktuellen Auswirkungen. Dabei bilden Positionen der Neoavantgarde, in denen kunstbetriebliche Institutionskritik mit geschichtskritischen Inhalten einhergehen den Ausgangspunkt. Sowohl in den 1960er-Jahren wie auch in den darauffolgenden Jahrzehnten erweist sich der Natur-Geschichts-Bezug als internationales, sowohl ideologische wie staatspolitische Trennlinien übergreifendes und zugleich widerspiegelndes Thema.



Die einzelnen Themenfelder werden sowohl in Vorträgen von den Autor_innen der ausstellungsbegleitenden Publikation als auch in Gesprächsrunden mit Künstler_innen der Ausstellung diskutiert.

Programm



14:00–14:30

Begrüßung und Einführung

Rainer Fuchs (Stellvertretender Direktor und Ausstellungsleiter im mumok, Kurator der Ausstellung Naturgeschichten. Spuren des Politischen)



14:30–15:00

Working with Troubles: Landschaften aus Geschichte und Natur neu konfiguriert

Maja Fowkes (Kunsthistorikerin, Kuratorin und Co-Direktorin des Translocal Institute for Contemporary Art, Budapest)





15:00–15:45

Artist Talk mit Anca Benera, Arnold Estefan und Nikita Kadan

Moderiert von Maja & Reuben Vowkes und Raluca Voinea (Kuratorin und Kunstkritikerin, Co-Direktorin von tranzit.ro)



Pause



16:00–16:20

Von der Idyllisierung der Ferne zur Entfernung der Idylle

Rainer Fuchs



16:20–16:45

Structure, Function, Environment. Artistic Paradigms of Sigma Group in the 70s in Romania

Ileana Pintilie (Kunstkritikerin und Kuratorin, Professorin an der Arts Faculty, West University in Temeswar, Rumänien)



16:45–17:15

Artist Talk mit Christian Philipp Müller, Margherita Spiluttini und Constantin Flondor

Moderiert von Rainer Fuchs und Ileana Pintilie



Pause



17:30–18:00

Gewaltsame Topographien

Noit Banai (Kunsthistorikerin und -kritikerin, Professorin für Zeitgenössische Kunst am Institut für Kunstgeschichte an der Universität Wien)



18:00–18:45

Artist Talk mit Christian Kosmas Mayer, Tatiana Lecomte, Miroslaw Balka und Christopher Williams

Moderiert von Noit Banai

Teilnehmende Künstler_innen:



Anca Benera (*1977) und Arnold Estefan (*1978), Miroslaw Balka (*1958), Constantin Flondor (*1936 in Czernowitz, Bukovina), Nikita Kadan (*1982 in Kiew, Ukraine), Christian Kosmas Mayer (*1976 in Sigmaringen, Deutschland, lebt und arbeitet in New York und Wien), Tatiana Lecomte (*1971 in Bordeaux, lebt und arbeitet in Wien), Christian Philipp Müller (*1957 in Biel, Schweiz, lebt und arbeitet in New York), Margherita Spiluttini (*1947 in Schwarzach im Pongau, Salzburg), Christopher Williams (*1956 in Los Angeles)





16:00

Überblicksführung durch das mumok auf Englisch