Ianina Ilitcheva - @blutundkaffee

Ianina Ilitcheva (1983 in Angren, Usbekistan - 2016, Wien) war eine außergewöhnliche Autorin und bildende Künstlerin



Ihr vielfältiges Werk umfasst u.a. Malerei, Performances, Installationen, Gedichte und 35,7 Tausend Tweets. Es ist in dieser Form einzigartig und steckt voller Entdeckungen



Am 4. Dezember, Ianina Ilitchevas 34. Geburtstag, erscheint ein erster Auswahlband ihrer digitalen Textproduktion im Frohmann-Verlag, herausgegeben von Christiane Frohmann und Rick Reuther



Wir laden daher zu einer informellen Release- und Erinnerungsparty samt Lesung, Screening und Bar (Rohdiamanten, 24min Dokumentarfilm, 2015 / von Felix Herrmann, Jakob Johann Defant und Ianina Ilitcheva)



Screening: 20.30, anschließend Lesung und spontane Performances.